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Россию могут отключить от интернета

Россия должна быть готова к тому, что её отключат от мирового интернета.

Тактильные ощущение передадут через смартфон

В Лондоне создали устройство, позволяющее целоваться на расстоянии.

Взяточников сбросят в океан

Филиппинский президент пригрозил коррумпированным чиновникам казнью.

Тактильные ощущение передадут через смартфон

В Лондоне создали устройство, позволяющее целоваться на расстоянии.

Медведя убили жестоко

Следователи возбудил уголовное дело после расправы над медведем в Якутии.

Лихач, сбивший пешехода, уже за границей

МВД продолжает активные поиски водителя Mercedes.

Новый год без происшествий

О правилах поведения в местах массовых народных гуляний и на концертах.

Ящик «рассказал» о причине катастрофы ТУ-154

Основная причина трагедии в Сочи – отказ системы самолета.

Два года строгача водителю-алкоголику

Калининградца приговорили к двум годам колонии строгого режима

Как новенькие КАМАЗы становились старенькими

В Набережных Челнах задержали преступную группу, которая в новых грузовиках КАМАЗ меняли детали.

Как защитить банковскую карту от мошенников?

Что нужно знать для безопасной оплаты покупки с помощью карты через банкомат.

Мотопробег «Ночных волков» за 3,1 млн рублей

Байк-клуб получил новый кремлевский грант на проект «Славянский мир».

«Приморских партизан» будут судить повторно

Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор по делу «приморских партизан».

В Москве хотят ещё урезать 31 статью Конституции

Хотят приравнять уличные встречи парламентариев с избирателями к митингам и шествиям.

С электронными визами в Калинингра

Поддержана идея введения в Калининграде электронных виз для иностранцев.

Автостоянка украла у клиента машину

Машину разобрали на запчасти, а металл сдали на металлолом.

Встречайте Новый год в безопасности!

Полиция предлагает гражданам прислушаться к следующим советам.

Как бороться с нарушителями тишины?

Что делать и куда обращаться, если соседи шумят в позднее время.

Гурьевские гаишники попались на взятке

Возбуждено уголовное дело в отношении двух инспекторов ДПС.

Приставы арестовали десяток дорогих иномарок

Арестовано 24 автомобиля на сумму более 17 млн рублей.

Автоцентр заплатит штраф

Компания «Балтийский автоцентр» выплатит пострадавшему более 130 тыс. руб.

На смартфоны напал вирус-вымогатель

Более 16 тысяч человек стали жертвами нового мобильного троянца.

Миллионы долларов хакеры ворую ежедневно

Группа российских хакеров ежедневно обманывает зарубежных рекламодателей.

Чемпион по переработке мусора

ФРГ является лидером Европы по переработке мусора.

Медведев в «розовых очках»

Премьер-министр РФ, считает, что ползание по дну кризиса укрепляет доверие к власти.

Управдомы будут выколачивать долги через интернет

От граждан новые процедуры потребуют особого внимания: чтобы не переплатить лишнего.

Под Босфором запущен автомобильный тоннель

Длина двухярусного тоннеля «Евразия», составляет 14,6 километров

«Мама, я попал в ДТП»

Доверившись злоумышленнику, женщина лишилась 400 тысяч рублей.

ГАИ разыскала более 500 машин

ГИБДД по Калининградской области раскрыли 321 преступление.

Как обезопасить детей в новогодние праздники?

Калининградская полиция дает полезные советы.

Воевать будут роботы

Разработан боевого робота, очень похожий на робота из «Аватара».

Где чтут конституцию?

Главный документ страны теряет свою значимость.

Росгвардия нужна для борьбы с революцией

Войска национальной гвардии создали для борьбы с «пятой колонной».

Навигация с точностью до метра

Европейская спутниковая навигационная система Galileo начала работать.

Образование урежут на 20%

Учительские зарплаты тоже предполагается урезать.

ГМО полезно для здоровья

Употребление продуктов из ГМ-культур никак не связано с заболеваниями.

Как обманывают продавцов квартир?

О мерах безопасности при покупке и продаже товаров через интернет.

Фальшивые деньги появились в Калининграде

Полиция и Банк России советуют, как отличить подлинную банкноту от подделки.

Полмиллиона долларов фиктивного ущерба

Задержана криминальная группа страховых мошенников.

Срочникам разрешили воевать в Сирии

Можно направлять военных по контракту за пределы России.

Девочки с ножом грабили прохожих

В Калининграде наряд задержаны девушки за разбойное нападение на прохожего.

21 дело о коррупции в крупных размерах

Правоохранители выявили 120 преступлений коррупционной направленности.

Читать вне дома опасно

За чтение Конституции без разрешения властей было задержано 6 человек.

Царь на пороге

Конституционное собрание учредит царский трон.

Акцент на оборону

Госдума одобрила федеральный бюджет на 2017 год с упором на военные расходы.

Неэффективная экономика – главная угроза России

Советник Путина Адексей Кудрин сравнил Россию с СССР накануне распада.

Как безработный стал миллионером

Банкомат выдавал австралийцу деньги без ограничения.

Проедаем, а не создаем

Средства в Резервном фонде закончатся уже в следующем году.

Индульгенция полковника стоила 100 млн рублей

Задержан очередного полковника-миллионера Юрия Тимченко, работавшего начальником ГУСБ по СЗФО.

Дорожные знаки будут маленькими

А автомобильные регистрационные знаки будут делать не алюминиевыми.

В Краснодар поедут грузовики-беспилотники

Логистическая компания Traft переводит свой автопарк на беспилотное управление.

Теперь уж точно в тюрьму

Задержанный в третий раз предстанет перед судом за нетрезвое вождение.

Министра-коррупционера Удюкаева не посадят

Матвей Ганапольский высказал свое мнение на сайте эксперт.ру:

Как защититься от воров-домушников?

В группе риска также оказываются квартиры на всех этажах

Половина россиян за 10 лет «прокуривает машину

В России регулярно курят 75% мужчин и 21% женщин, в то время как в США – всего 15%.

ЕС создал свою ЖиПиЭс

Европейцы запустил систему космической навигации “Галилео”.

Очередной антикоррупционер погорел на взятке

Следователь СКР арестован за взятку в 50 тысяч долларов.

Полиция «потеряла» конфискованный алкоголь

Решение о взыскании с МВД 63 млн руб. было принято судом.

Наша медицина на уровне Африки

Российская бесплатная медицина характеризуется низким качеством услуг.

«Скорым» разрешат повреждать другие авто

Предлагает снять ответственность за поврежденные авто с водителей оперативных служб.

Водители-алкаши получили реальные сроки

За повторное управление ТС в пьяном виде осуждены 207 человек

Неэкологичные машины Госдума запретит

Все неэкологичные машины должны быть утилизированы или модернизированы

«Кировлес» пошел на третий круг

Навальный может выйти из зала суда в наручниках.

Tele2 звонит через Wi-Fi

Теперь можно связаться по беспроводной интернет-сети.

Деньги утекли сквозь пальцы

Хакеры украли около 2 млрд рублей у российских банков.

Трети населения не хватает денег на еду

Почти у половины граждан страны ухудшилось материальное положение.

Объявлено о предстоящем финансовом крахе России

5 декабря иностранные спецслужбы планируют масштабное кибернападение на десяток российских городов.

Россиянам предложено «догнать и перегнать Америку»

Президент потребовал, чтобы темпы роста ВВП России превысили общемировые.

Продолжают красть миллиардами

Бывший глава Росграницы обвиняется в совершении преступлений.

Вор украл ведро золота

В Нью-Йорке из-под носа инкассаторов унесли золото на $1,6 млн в ведре.

Как узнать границы авторпарковки?

Жильцы домов хотят определить, какая территория является их собственностью.

Назначена уголовка за преследование бизнеса

Усилена уголовная ответственность за незаконное преследование предпринимателей.

Школьники создали дешевое суперлекарство

Австралийские школьники синтезировали дешевый препарат для ВИЧ-инфицированных людей.

Детский GPS-трекер успокоит родителей

Для спокойствия родителей придуманы GPS-трекеры для детей.

Смартфон вместо паспорта

Власти Польши собираются отменить обязательное ношение удостоверения личности

Водители не хотят платить транспортный налог

Власти спишут 200 млн руб. безнадежной недоимки по транспортному налогу.

Хакер украл полмиллиарда долларов

22-летний россиянин Марка Вартаняна будет передан в США.

Фирма заплатит покупателю за некупленную машину

Суд взыскал компенсацию с продавца, не передавшего покупателю автомобиль.

Калининградец помог задержать пьяного таксиста

29-летний гражданин на скутере погнался за таксистом.

Арестован генерал с 1 млрд рублей

Не только полковники в нашей стране обладают миллиардами, но генералы от них не отстают.

Пропаганду признали неприемлемой

Депутаты ЕС приняли резолюцию о противодействии российским СМИ.

Бандитами работали обычные полицейские

Московские полицейские ограбили бизнесмена на 2 млн рублей

Высокие чиновники вымогали 1 млрд рублей

Два замгубернатора и начальник СУ СК вымогали пакета акций стоимостью 1 млрд рублей.

У прокурора взятки, как зарплата – по миллиону в месяц

Прокурора Ленинградской области обвинили в получении взяток на 20 млн рублей.

Общак полицейских потянул на 30 млрд рублей

Прогремевший на всю страну миллиардер, по совместительству полковник МВД, был теневым финансистом и хранителем общака.

Можно ли признать право собственности на квартиру в недострое?

Верховный суд России признал за дольщиком право требовать оформления доли в недостроенном доме.

Дачные дома запретили регистрировать

Кадастровые палаты отказывают в регистрации домов, построенных на землях для ИЖС.

Телевидение выключат в 2018

Через два года в России будет отключено аналоговое эфирное телевидение, и произойдет полный переход на цифровое эфирное телевещаение.









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Дешевый народный электрокар

Новый электромобиль выпустит Renault «по действительно доступной цене».

Авто с автоматом за пол-лимона

В январе в России начнется продажа седанов Datsun on-DO с автоматической коробкой передач.

Шпагат между двух БелАЗов

Белорусский каскадер и постановщик трюков Денис Блохин переплюнул по сложности Жан-Клода Ван Дамма.

Экстремальный и комфортный Патриот

Обновленный УАЗ Патриот является лидером в сегменте внедорожников, он не боится самых экстремальных дорожных условий.

Гаишные ноу-хау

Гаишный развод. Никто не гарантирован от того, что не попадется под руку лукавого гаишника.

Китайский «Кашкай»

В первом квартале 2017 года российские дилеры начнут предлагать китайские кроссоверы DFM (Dongfeng) AX7.

Lada 4x4 – версия для экономных

В 2017 году АВТОВАЗ выпустит битопливную модификацию внедорожника, которая сможет проехать на одной заправке 1000 км.

10 минут на зарядку

Автомобили Tesla смогут заряжаться за десяток минут, что намного быстрее, чем у других производителей.

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На Запорожском автозаводе стартовал выпуск фургонов Vida Cargo.

Автомобильные сюрпризы 2017-го

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Корейцы из Kia Motors продолжают удивлять и закрепляют свои позиции на рынке.

В Новый год – без долгов!

Владельцы дорогих авто не хотят платить налоги. Судебные приставы Калининградской области провели рейд по выявлению водителей, задолжавших по транспортному налогу.

Без «ЭРЫ» иномарки в Россию на пустят

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Латыши сделали супервнедорожник

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Во Франции появилась электрогенерирующая дорога

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Виновника страшного ДТП покрывают

В столице продолжаются поиски водителя Мерседеса, сбившего пешехода. У пешехода не было шансов выжить.

Автопремьеры уходящего года

Одним из самых интересных и ожидаемых на отечественном рынке стал полноразмерный кроссовер Bentley Bentayga.

Электрокар с «эмоциональным движком»

Honda покажет на январской выставке в Лас-Вегасе новый концепт-кар NeuV, оснащенный системой искусственного интеллекта.

Пьяный водитель прокатился по зданию аэропорта

Бывший сотрудник СОБРа, глава частного детективного предприятия «Сова», протаранил здание аэропорта.

Octavia с новейшими системами безопасности и комфорта

SKODA полностью обновила бестселлер своего модельного ряда, оборудовав Octavia новейшими технологиями.

Автомобили будут сами общаться в соцсети

Около 90% новшеств в мировом автомобилестроении появляются из электроники.

Оригинальный электробайк

Австрийский изобретатель собрал электрический мотоцикл с дальностью пробега на одной зарядке 300 км.

Электросамокат за $240

Компактный электросамокат способен перемещаться на одном заряде батареи на расстояние до 30 км.

Очередной соперник Tesla

Тройка автопроизводетелей планирует сделать электрокары примерно на 20% дешевле нынешнего Leaf.

За три нарушения – накажут жестоко

Появилась новая статья 12.38, которой водителям в случае третьего нарушения будет грозить лишение прав.

Когда за госномер наказывают, а когда – нет

Верховный суд РФ принял интересное для водителей решение, когда считать нечитаемыми автомобильными номерами.

Легендарный ЗИЛ «приказал жить»

В Москве на заводе ЗИЛ собрали последний грузовой автомобиль - капотный ЗИЛ-43276Т.

«Записался» ли в бойскауты директор нацпарка?

Официальный дилер поставит нацпарку автомобиль «Шкода Октавия Скаут» за недешевую цену – почти два с половиной миллиона рублей.

Новогодние новинки от КИА

Корейская марка в 1917 году выведет на российский рынок пятерку новых и обновлённых моделей.

За излишнюю тонировку могут арестовать

В течение 10 дней ГИБДД в ходе операции «Стекло» привлекла к ответственности 367 нарушителей правил тонировки.

«Черная ракета» от АвтоВАЗа

Самая дорогая Lada Kalina в версии Need for Race стала оснащаться механической блокировкой дифференциала.

Lada будет обновляться каждые 2-3 года

К 2020 году АвтоВАЗ выйдет в новый для себя сегмент «С» двух классов – седана и CUV-C (классический кроссовер).

Результаты краш-тестов лучшие у Prius, Ioniq и Tiguan

Одним из наиболее безопасных автомобилей континента в 2016 году признан новый кроссовер Volkswagen Tiguan.

Что такое «опасное вождение»?

Правительственная комиссия разъяснила автомобилистам термин «опасное вождение» с помощью видеороликов.

Грузовичок для крестьянина

Компания «Ист Вест Моторс» представила грузовой трицикл Maxima C за 300 тыс. рублей.

Новый семиместный кроссовер Atlas

По своим размерам немецкая новинка сопоставима с Toyota Highlander и Ford Explorer.

Какой автомобиль признан лучшим?

На первом месте конкурса «Автомобиль года» в Японии в этом году оказалась Subaru Impreza нового поколения.

Бензин подорожает из-за акцизов

С 1 января 2017 года вырастут акцизы на дизельное топливо, бензин, а топливо подорожает на два рубля.

Алкаши на машинах – убийцы на дорогах

С начала года в ДТП с участием нетрезвых водителей погибли 17 человек.

Подавайте заявление в ГИБДД через интернет

Госавтоинспекция предоставила гражданам около 24 тысячи госуслуг. Как записаться на прием?

Если отказывают в электронном ОСАГО?

Страховые компании обязаны обеспечить возможность заключения договора ОСАГО в виде электронного документа.

Страховку выплатили по доверенности

Отказали в выплате по ОСАГО, так как автомобилист ездил по доверенности. ВС РФ исправил ошибку.

МВД наказали за незаконный штраф

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Какие автомобили считать экологичными?

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Европизация «Лады Весты»

АвтоВАЗ выпустит "Ладу Весту", адаптированных для Европы.

На каких шинах нельзя ездить?

Требования к автомобильным шинам регламентируют два основных документа.

Русский дизайнер ушел из Bugatti

Российский дизайнер Александр Селипанов покинул концерн Volkwagen.

Subaru получила новую платформу

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Двигатель без распредвалов

Главной особенностью данного мотора является то, что в его конструкции отсутствуют распределительные валы.

С планшетом вместо приборной панели

Интерьер бюджетного электромобиля Tesla Model 3 остается самым неизведанным со стороны клиентов.

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Калининградцы стартовали на Дакар

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«Самоходные гаджеты» внесут в ПДД

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Власти Поднебесной разрешили продавать Hongqi, ранее доступную лишь партийной верхушке Китая.

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Простой, надежный и недорогой

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Запас хода тягача Nikola One – 1930 км

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Дизельные автомобили попали под запрет

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Новинки Лос-Анджелеса

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Toyota создаст суббренд аналогичный AMG

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Въезд в города предложено сделать платным

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Экстремальный уик-энд

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Превышение скорости контролируют неправильно

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Высокую удовлетворенность вызывают премиальные марки и почти все японские машины.

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Внедорожник BJ80, выпущенный компанией BAIC, является клоном культового «Гелендевагена».

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АвтоВАЗ порадовал универсалом Cross

Стало известно, как будет выглядеть серийная версия нового псевдокроссовера Lada Vesta Cross.

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Пьяных водителей посадят на 3 года

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