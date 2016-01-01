|
Дешевый народный электрокар
|
Новый электромобиль выпустит Renault «по действительно доступной
цене».
Авто с автоматом за пол-лимона
|
В январе в России начнется продажа седанов Datsun on-DO с
автоматической коробкой передач.
Шпагат между двух БелАЗов
|
Белорусский каскадер и постановщик трюков Денис Блохин переплюнул по
сложности Жан-Клода Ван Дамма.
Экстремальный и комфортный Патриот
|
Обновленный УАЗ Патриот является лидером в сегменте внедорожников,
он не боится самых экстремальных дорожных условий.
Гаишные ноу-хау
|
Гаишный развод. Никто не гарантирован от того, что не попадется под руку
лукавого гаишника.
Китайский «Кашкай»
|
В первом квартале 2017 года российские дилеры начнут предлагать
китайские кроссоверы DFM (Dongfeng) AX7.
Lada 4x4 – версия для экономных
|
В 2017 году АВТОВАЗ выпустит битопливную модификацию внедорожника,
которая сможет проехать на одной заправке 1000 км.
10 минут на зарядку
|
Автомобили Tesla смогут заряжаться за десяток минут, что намного
быстрее, чем у других производителей.
ЗАЗ выпустил маленький грузовичок
|
На Запорожском автозаводе стартовал выпуск фургонов Vida Cargo.
Автомобильные сюрпризы 2017-го
|
Расскажем о самых важных изменениях для автомобилистов в законах,
штрафах, платежах и др.
Kia 2016-2017 модельного года
|
Корейцы из Kia Motors продолжают удивлять и закрепляют свои позиции на
рынке.
В Новый год – без долгов!
|
Владельцы дорогих авто не хотят платить налоги.
Судебные приставы Калининградской области провели рейд по выявлению
водителей, задолжавших по транспортному налогу.
Без «ЭРЫ» иномарки в Россию на пустят
|
Таможенники будут отказывать в выдаче ПТС на машины без
установленной системы ЭРА-ГЛОНАСС.
Латыши сделали супервнедорожник
|
Рижская фирма Dartz рассказала о своем очень дорогом внедорожнике
Dartz Prombron Black Alligator.
Во Франции появилась электрогенерирующая дорога
|
В Турувр была открыта первая автодорога, покрытая специальными
панелями, состоящими из солнечных батарей.
Виновника страшного ДТП покрывают
|
В столице продолжаются поиски водителя Мерседеса, сбившего пешехода.
У пешехода не было шансов выжить.
Автопремьеры уходящего года
|
Одним из самых интересных и ожидаемых на отечественном рынке стал
полноразмерный кроссовер Bentley Bentayga.
Электрокар с «эмоциональным движком»
|
Honda покажет на январской выставке в Лас-Вегасе новый концепт-кар
NeuV, оснащенный системой искусственного интеллекта.
Пьяный водитель прокатился по зданию аэропорта
|
Бывший сотрудник СОБРа, глава частного детективного предприятия
«Сова», протаранил здание аэропорта.
Octavia с новейшими системами безопасности и комфорта
|
SKODA полностью обновила бестселлер своего модельного ряда,
оборудовав Octavia новейшими технологиями.
Автомобили будут сами общаться в соцсети
|
Около 90% новшеств в мировом автомобилестроении появляются из
электроники.
Оригинальный электробайк
|
Австрийский изобретатель собрал электрический мотоцикл с дальностью
пробега на одной зарядке 300 км.
Электросамокат за $240
|
|
Компактный электросамокат способен перемещаться на одном заряде
батареи на расстояние до 30 км.
Очередной соперник Tesla
|
Тройка автопроизводетелей планирует сделать электрокары примерно на
20% дешевле нынешнего Leaf.
За три нарушения – накажут жестоко
|
Появилась новая статья 12.38, которой водителям в случае третьего
нарушения будет грозить лишение прав.
Когда за госномер наказывают, а когда – нет
|
Верховный суд РФ принял интересное для водителей решение, когда
считать нечитаемыми автомобильными номерами.
Легендарный ЗИЛ «приказал жить»
|
В Москве на заводе ЗИЛ собрали последний грузовой автомобиль -
капотный ЗИЛ-43276Т.
«Записался» ли в бойскауты директор нацпарка?
|
Официальный дилер поставит нацпарку автомобиль «Шкода Октавия Скаут»
за недешевую цену – почти два с половиной миллиона рублей.
Новогодние новинки от КИА
|
Корейская марка в 1917 году выведет на российский рынок пятерку новых
и обновлённых моделей.
За излишнюю тонировку могут арестовать
|
В течение 10 дней ГИБДД в ходе операции «Стекло» привлекла к
ответственности 367 нарушителей правил тонировки.
«Черная ракета» от АвтоВАЗа
|
Самая дорогая Lada Kalina в версии Need for Race стала оснащаться
механической блокировкой дифференциала.
Lada будет обновляться каждые 2-3 года
|
К 2020 году АвтоВАЗ выйдет в новый для себя сегмент «С» двух классов –
седана и CUV-C (классический кроссовер).
Результаты краш-тестов лучшие у Prius, Ioniq и Tiguan
|
Одним из наиболее безопасных автомобилей континента в 2016 году
признан новый кроссовер Volkswagen Tiguan.
Что такое «опасное вождение»?
|
Правительственная комиссия разъяснила автомобилистам термин
«опасное вождение» с помощью видеороликов.
Грузовичок для крестьянина
|
Компания «Ист Вест Моторс» представила грузовой трицикл Maxima C за
300 тыс. рублей.
Новый семиместный кроссовер Atlas
|
По своим размерам немецкая новинка сопоставима с Toyota Highlander и
Ford Explorer.
Какой автомобиль признан лучшим?
|
На первом месте конкурса «Автомобиль года» в Японии в этом году
оказалась Subaru Impreza нового поколения.
Бензин подорожает из-за акцизов
|
С 1 января 2017 года вырастут акцизы на дизельное топливо, бензин, а
топливо подорожает на два рубля.
Алкаши на машинах – убийцы на дорогах
|
С начала года в ДТП с участием нетрезвых водителей погибли 17 человек.
Подавайте заявление в ГИБДД через интернет
|
Госавтоинспекция предоставила гражданам около 24 тысячи госуслуг. Как
записаться на прием?
Если отказывают в электронном ОСАГО?
|
Страховые компании обязаны обеспечить возможность заключения
договора ОСАГО в виде электронного документа.
Страховку выплатили по доверенности
|
Отказали в выплате по ОСАГО, так как автомобилист ездил по
доверенности. ВС РФ исправил ошибку.
МВД наказали за незаконный штраф
|
Автомобилисту выплатили компенсацию за незаконное привлечение к
административной ответственности.
Какие автомобили считать экологичными?
|
Германский автомобильный клуб ADAC развеял некоторые мифы,
протестировав 45 машин.
Европизация «Лады Весты»
|
АвтоВАЗ выпустит "Ладу Весту", адаптированных для Европы.
На каких шинах нельзя ездить?
|
Требования к автомобильным шинам регламентируют два основных
документа.
Русский дизайнер ушел из Bugatti
|
Российский дизайнер Александр Селипанов покинул концерн Volkwagen.
Subaru получила новую платформу
|
Новое поколение Subaru Impreza получило премию Автомобиль года в
Японии сезона 2016–2017.
Двигатель без распредвалов
|
Главной особенностью данного мотора является то, что в его конструкции
отсутствуют распределительные валы.
С планшетом вместо приборной панели
|
Интерьер бюджетного электромобиля Tesla Model 3 остается самым
неизведанным со стороны клиентов.
Водитель подал в суд на Lexus
|
Автовладелец обвиняет производителя в том, что характеристики двигателя
не соответствуют реальным показателям.
Acura лишилась кнопок
|
Компания Acura представила миру свое видение того, как в будущем будет
развиваться интерьер автомобилей.
Как проезжать перекрестки с круговым движением?
|
Проезд таких перекрестков нередко вызывает затруднения и у водителей
«со стажем».
Калининградцы стартовали на Дакар
|
Спортивная техника на пароме отправилась в Южную Америку.
«Самоходные гаджеты» внесут в ПДД
|
Сегвеи, электрические самокаты, гироскутеры и моноколеса могут
приравнять к транспортным средствам.
Автопилот пойдет в серию
|
Концептуальный хэтчбек Ioniq с системой беспилотного управления для
серийных автомобилей.
Водительские права вернут условно-досрочно
|
Автомобилисты, лишенные прав, могут претендовать на досрочный возврат
водительских удостоверений.
120 новых кроссоверов пошли под откос
|
Большая партия внедорожников BMW попали в железнодорожную
катастрофу в штате Южная Каролина.
Американский врач заказал Ferrari за 300000 евро
|
Для стоматолога Уоркмана из США итальянцы построили уникальный
суперкар Ferrari SP275 RW.
В Китае создали «поезд-панду»
|
Всего за 4 месяца в Китае запустили новую подвесную железную дорогу
Sky Train.
ДТП без гаишников
|
ГИБДД напоминает водителям о возможности оформлять ДТП без участия
полицейских.
Чиновников отлучили от машин премиум-класса
|
Правительство ограничило чиновников по покупке дорогих автомобилей
мощностью более 200 л.с.
Как правильно мигать фарами?
|
Как можно общаться на дороге с водителями других машин?
«Китаец» за полмиллиона долларов
|
Власти Поднебесной разрешили продавать Hongqi, ранее доступную лишь
партийной верхушке Китая.
Навигатор нарисует на дороге куда ехать
|
Разработано принципиально новое поколение автомобильной головной
оптики.
Почти полтысячи водителей попались на тонировке
|
ГИБДД привлекла к ответственности 446 нарушителей, нарушивших
правила тонировки стёкол.
Простой, надежный и недорогой
|
Кроссоверы остаются одними из самых популярных автомобилей в России,
а спросом пользуются как дешевые, так и дорогие модели.
Запас хода тягача Nikola One – 1930 км
|
Это настоящая мечта дальнобойщика, которая работает на электричестве и
газе.
По Луне поедит Audi Lunar Quattro
|
Корпорация Audi представила лунное ноу-хау при содействии Google,
которое отправится к месту посадки Аполлона-17.
Дизельные автомобили попали под запрет
|
Вместо этого будет поощряться использование альтернативных
транспортных средств.
Кастро попрощался на УАЗе
|
Советский внедорожник УАЗ-469 стал последним автомобилем в судьбе
лидера кубинской революции Фиделя Кастро.
Новинки Лос-Анджелеса
|
На крупнейшем автосалоне были представлены перспективные модели,
появление которых ожидаем в России.
Toyota создаст суббренд аналогичный AMG
|
В японской компании планируют создать подразделение, которое займётся
созданием спортивных версий серийных машин.
Въезд в города предложено сделать платным
|
Профильный комитет Госдумы одобрил законопроект, позволяющий
регионам использовать шлагбаумы на въездах в города.
Экстремальный уик-энд
|
На аэродроме Девау состоялся экстремальный уик-энд, включавший в себя
параллельный автослалом и другое.
Превышение скорости контролируют неправильно
|
КоАП не предусматривает наказания «за среднюю скорость».
Какие автомобили лучше нравятся?
|
Высокую удовлетворенность вызывают премиальные марки и почти все
японские машины.
Ждём спецпостановление о тюнинге
|
Российские власти готовят постановление, которое должно решить
проблему с регистрацией доработанных автомобилей.
На «Дакар» едут калининградцы
|
|
Россию представит единственный экипаж команды KONTURTERM
Racing Team Kaliningrad.
|
Внедорожник BJ80, выпущенный компанией BAIC, является клоном
культового «Гелендевагена».
Гаишники не будут оформлять ДТП
|
Со следующего года сотрудники ГИБДД перестанут выезжать на аварии
без пострадавших.
АвтоВАЗ порадовал универсалом Cross
|
Стало известно, как будет выглядеть серийная версия нового
псевдокроссовера Lada Vesta Cross.
LADA
4х4 стала меньше рыскать
|
LADA 4х4 получила модернизированную подвеску. Это повысило комфорт,
надежность и управляемость автомобиля.
Пьяных водителей посадят на 3 года
|
МВД планирует увеличить наказание за нетрезвое вождение. Пойман
пьяный стритрейсер.
Тонировку оценили в 5000 рублей
|
Госдума рассматривает законопроект, увеличивающий штраф за тонировку
стекол автомобиля.
Запрещено лишать прав водителей, если они не заметили ДТП
|
Верховный суд России вернул права водителю троллейбуса.
Новый УАЗ появится через 3 года
|
В 2020 году среднеразмерный внедорожник создадут на базе новой
платформе.
Чего нужно опасаться на дорогах при похолодании?
|
Игнорирование предостережений в осенне-зимний период может
обернуться неприятностями.
ТОП-10 недорогих авто
|
В настоящее время ситуация с ценами на дешевые автомобили претерпела
значительные изменения.
Какие подержанные внедорожники покупают россияне?
|
Российский внедорожник Lada 4x4 стал самым популярным автомобилем в
сегменте SUV.
Как связана промилле с объемом выпитого алкоголя?
|
Сколько промилле дает бутылка водки и какова смертельная доза?
Межсезонье – пора ДТП и наездов на пешеходов
|
Встречать холодную погоду водители должны во всеоружии. Шины только
зимние!
Голые байкеры с девушками ехали в баню
|
По улицам столицы проехала колонна из нескольких десятков голых
мотоциклистов.
Незаконный штраф требует возмещение морального вреда
|
Несправедливый штраф водителю является его унижением – так решил
Верховный суд РФ.
Как правильно уплатить штраф ГИБДД?
|
ГИБДД составила 387,4 тыс. протоколов за различные нарушения ПДД. А
что с оплатой штрафов?
21 пешеход погиб: чего нужно опасаться?
|
В осенне-зимний период в связи с сокращением светового дня риск ДТП с
участием пешеходов увеличивается.
Как после ДТП получить компенсацию товарной стоимости авто?
|
Автовладельцы вправе требовать со страховщика как стоимость ремонта,
так и компенсацию за утерю товарного вида.
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